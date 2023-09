Natation: Finn Kemp, fine fleur de la natation luxembourgeoise

Des records personnels à la pelle, un déménagement aux États-Unis et une finale aux championnats d'Europe juniors. Le Luxembourgeois Finn Kemp se rappellera certainement longtemps de la saison 2022/2023, dont il va refermer le chapitre ce matin, avec le 200 m brasse des championnats du monde juniors à Netanya, en Israël.

«Je veux battre mon meilleur temps et je prendrai ce qui viendra avec», explique le nageur de 18 ans, qui devra faire partie des huit meilleurs temps des séries pour aller en finale.

Après une maturation lente, le fils de la députée Nancy Kemp-Arendt, 10e sur le triathlon des Jeux olympiques de Sydney en 2000, avance à grands pas. «Plus jeune, j'étais toujours 4e ou 5e de ma catégorie d'âge, détaille-t-il. À 16 ans, je me suis beaucoup amélioré, j'ai abaissé mon temps de 10" et j'ai commencé à me dire que la natation serait un bon chemin à suivre».