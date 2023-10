Nathanya Sonia retrouve un visage sans injections

À l’instar de nombreuses starlettes de téléréalité et d’influenceuses, Nathanya Sonia a eu recours à la médecine esthétique pour se sentir plus belle. Elle a cependant décidé de retrouver le visage que la nature lui a donné en se faisant retirer l’acide hyaluronique injecté dans ses lèvres. Le 24 octobre, l’ex-candidate des «Anges 11» a posté une photo sur Instagram où elle apparaît souriante et sans artifice.