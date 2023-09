Nature: Le loup est de retour au Luxembourg, faut-il en avoir peur?

«Nous n’avons pas d’indice de présence permanente de loups au Luxembourg», insiste le ministère de l'Environnement qui ajoute qu'il n'est pas possible de généraliser d’une région à une autre. Ainsi, «la présence du loup et le potentiel de conflit sont toujours évalués dans leur contexte spécifique».

Un plan d'action en 2017

De plus le Luxembourg est selon le ministère, «bien préparé pour le retour du loup grâce au Plan d’action et de gestion, publié en 2017 et élaboré avec tous les acteurs concernés». Il prévoit les problèmes potentiels, des mesures de prévention pour protéger les animaux d’élevage et une procédure d’indemnisation en cas de perte d’animaux de rente ou de chiens de chasse.