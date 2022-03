Le temple de la musique électro : Nature One devrait accueillir 60 000 personnes

L’ancienne base militaire à Kastellaun (dans la région Hunsrück) vibrera sous les sons électro, du 30 juillet au 1er août.

Nature One, qui compte parmi les festivals les plus importants de la musique électronique, n’a pas de mal à attirer les festivaliers et les grands noms de la scène. En 2008, c’est par exemple Tiësto qui a rendu visite à l’événement. Armin van Buuren, Paul van Dyk et Carl Cox se sont mis derrière les platines d’un des quatre dancefloors l’année dernière et seront de nouveau de partie cet été.