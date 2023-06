Lampedusa: Naufrage d’un bateau de migrants: une quarantaine de disparus

Le bateau en fer, parti de Sfax en Tunisie, transportait 46 migrants en provenance d’Afrique subsaharienne (Côte d’Ivoire, Burkina-Faso et Cameroun), a précisé à l’AFP un porte-parole de l’Organisation internationale pour les Migrations (OMI), Flavio Di Giacomo.

Le bateau, confronté à de mauvaises conditions météo (vent fort et grosses vagues), a chaviré: «quelques rescapés ont été acheminés à Lampedusa et d’autres ramenées en Tunisie, toujours selon Flavio Di Giacomo. «Au nombre des disparus figurent sept femmes et un mineur. Les rescapés sont tous des hommes adultes», a-t-il ajouté.