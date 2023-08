Au moins six morts et des disparus après un naufrage dans la Manche

Nouveau drame dans la Manche: six exilés, dont un Afghan, ont péri samedi après le naufrage dans la nuit d'une embarcation de migrants tentant de gagner l'Angleterre, et «cinq à dix» passagers étaient toujours recherchés à la mi-journée, selon la préfecture maritime et le parquet. En milieu de matinée, «six personnes ont été récupérées dans un état grave et l'une d'entre elles, évacuée par hélicoptère vers l'hôpital de Calais a été déclarée décédée», a d'abord annoncé la préfecture maritime de la Manche et la Mer du Nord (Premar) dans un communiqué.