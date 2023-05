Le plus gros navire de guerre au monde à Oslo

«Nous vivons dans des temps où il est important d'être du bon côté de l'Histoire et il n’y a pas de place pour les compromis et les zones grises», a insisté le président lituanien, dont le pays accueillera les 11 et 12 juillet le prochain sommet de l'Otan à Vilnius. «Nous devons dire que le blanc c’est blanc et le noir c’est noir, le dire et lutter très fortement contre les parts sombres», a-t-il martelé.