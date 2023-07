Guerre en Ukraine: La Russie va considérer les navires en route vers l’Ukraine comme de «potentiels bateaux militaires»

Les bombardements russes sur la ville portuaire ukrainienne d’Odessa «frappent les plus pauvres du monde», a asséné la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, dans un tweet publié mercredi.

«Même si la voie de la mer Noire est difficilement remplaçable, nous soutenons le président Volodymyr Zelensky et l’Ukraine (...) pour trouver des voies de transport alternatives. Par exemple, via les lignes de solidarité de l’UE par voie fluviale, ferroviaire et routière», a-t-elle dit.