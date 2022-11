NBA : Boston, Milwaukee, Cleveland, les cadors s’imposent à l’Est

Celtics, Bucks, Cavaliers... Les cadors de la Conférence Est étaient sur les parquets dimanche en NBA, et ils ont tous gagné, restant respectivement aux trois premières places: Boston a battu Washington (130-121), Milwaukee a écarté Dallas (124-115) et Cleveland a vaincu à Detroit (102-94). À Boston, les Celtics (16-4), portés par Jaylen Brown, auteur de 36 points avec un pourcentage de réussite aux tirs de 50% (15/30 dont 2/7 à trois points), agrémenté d’un sans faute aux lancers-francs, a porté les siens vers la victoire, la troisième de suite après le petit coup d’arrêt à Chicago lundi dernier.

Six autres joueurs ont marqué plus de dix points pour l’équipe finaliste la saison dernière, dont le succès était quasiment acquis au départ du dernier quart-temps, amorcé avec 29 longueurs d’avance sur les Wizards. Et ce en l’absence d’un de leurs chef de file, Jayson Tatum, blessé à une cheville. À Milwaukee, les Bucks (14-5) ont contrôlé les Mavericks, avec leur star grecque Giannis Antetokounmpo qui a inscrit 30 points et raflé 11 rebonds.