Basketball/NBA : Denver en contrôle à Miami, toujours pas de victoire pour Irving/Doncic

Et malgré l’absence des scoreurs Jamal Murray (genou) et d’Aaron Gordon (côtes), l’équipe du Colorado a su shooter très adroitement (58% de réussite), avec six coéquipiers du «Joker» entre 10 et 17 unités, grâce à un jeu collectif bien huilé comme en témoignent les 34 passes décisives totalisées. «On aime jouer les uns pour les autres, trouver le joueur libre, le meilleur tir possible», a résumé le leader serbe de Denver, qui en profite pour passer la barre des 40 victoires (18 revers).