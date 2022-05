Série TV : Ncuti Gatwa, premier acteur noir à jouer «Doctor Who»

Connu pour son rôle dans «Sex Education», Ncuti Gatwa a été choisi par la BBC pour endosser le personnage phare de «Doctor Who».

L’acteur écossais de 29 ans, né au Rwanda, deviendra le 14e Time Lord à partir de 2023, quand la série fêtera son 60e anniversaire, succédant à l’actrice britannique Jodie Whittaker, qui avait été la première femme à interpréter ce personnage. «C’est vraiment incroyable. C’est un véritable honneur. Ce rôle est une institution et tellement emblématique», a réagi Ncuti Gatwa auprès de la BBC. «Je suis très reconnaissant qu’on me passe le relais et j’essaierai de faire de mon mieux», a-t-il ajouté.