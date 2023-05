Né au Brésil et devenu fou de capoeira au Luxembourg

«Dans la capoeira, il faut un équilibre entre combat et show», explique-t-il pour décrire son sport, à mi-chemin entre l'art martial et la danse et qui se pratique en musique. «Si on est supérieur à son adversaire, on n'a pas intérêt à l'écraser mais plutôt à l'accompagner et le faire briller, car les juges évaluent aussi la qualité du combat et donnent une note collective aux deux participants», détaille-t-il.