Ne cherchez pas les ados à l'opéra, ils sont au ciné

LUXEMBOURG - Les sorties des jeunes

de 6 à 19 ans ont été

passées au scanner.

Les jeunes sont plus souvent fourrés au cinéma, à la bibliothèque, au musée et au théâtre que les adultes. En revanche, et sans surprise, musique classique et opéra ne sont pas trop leur came. Quoique.

Une majorité de tout jeunes sont déjà familiers avec le cinéma, le musée et le théâtre. Ce dernier rencontre d'ailleurs son plus large public chez les 6-7ans. Cela surtout grâce à l'école et aux parents. À mesure que le jeune grandit, il prend son autonomie. À partir de 14 ans, la bibliothèque est plus fréquentée pour le travail que pour les loisirs. Et hors de toute contrainte, le jeune se détourne des musées et du théâtre au profit du cinéma, des concerts et des sorties nocturnes.