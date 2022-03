Contre la guerre : «Ne croyez pas la propagande, on vous ment, ici»

Une manifestante a interrompu le journal télévisé le plus regardé de Russie pour dénoncer «la propagande».

Une femme a fait irruption lundi soir pendant le journal télévisé le plus regardé de Russie avec une pancarte critiquant l'offensive militaire en Ukraine, une scène rarissime dans un pays où l'information est strictement contrôlée. L'ONG de défense des droits des manifestants OVD-Info, qui présente cette femme comme Marina Ovsiannikova, une employée de la chaîne, a rapporté qu'elle avait été arrêtée et emmenée au commissariat.

La scène s'est produite pendant le principal programme d'information du soir de la plus puissante chaîne télévisée du pays, Pervy Kanal, baptisé «Vremia» («le temps»), un rendez-vous quotidien suivi par des millions de Russes depuis l'époque soviétique. Alors que la célèbre présentatrice Ekaterina Andreïeva est en train de parler, Mme Ovsiannikova surgit derrière elle avec une pancarte sur laquelle on peut lire «Non à la guerre. Ne croyez pas la propagande. On vous ment, ici».