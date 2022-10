Mise en garde au Luxembourg: Ne croyez pas le SMS qui vous promet un remboursement

07.10 Plusieurs résidents ont reçu un SMS qui leur promettait un remboursement via un faux site imitant Guichet.lu, en communiquant des infos personnelles.

Régulièrement, nous vous mettons en garde contre des tentatives d'escroquerie au Luxembourg. Ce vendredi, la police et le centre des technologies de l'information de l'État relaient une mise en garde contre de faux SMS, qui visent à vous soutirer des informations bancaires et personnelles. «Des faux SMS sont envoyés, faisant croire à leurs destinataires qu’ils ont droit à un remboursement et les invitant à visiter un faux site web qui ressemble à Guichet.lu», explique le communiqué.