Ne faites pas la sourde oreille quand vous entendez ces bruits

Robinets qui gouttent et toilettes qui gargouillent font partie des bruits dont l’origine pourrait être un problème plus grave.

Un interrupteur qui grésille

Une cuisinière à gaz qui siffle

Si votre cuisinière ou votre four émet un sifflement, il pourrait s’agir d’une fuite, ce qui est très dangereux. S’il y a effectivement des émanations de gaz, vous les sentirez. Dans ce cas, fermez immédiatement le robinet (qui se trouve généralement à côté, derrière ou sous la cuisinière) et ouvrez toutes les fenêtres. Par précaution, mieux vaut s’abstenir d’appuyer sur un interrupteur à ce moment-là. La moindre étincelle pourrait suffire à provoquer une explosion.

D’ailleurs, si vous avez chez vous des bouteilles de gaz destinées au camping ou au barbecue, par exemple, il est fortement déconseillé de les stocker à la cave. Le gaz liquide étant plus lourd que l’air, une bulle pourrait se former au point le plus bas de la pièce en cas de fuite. Son inflammation pourrait entraîner une explosion. Il est donc interdit de stocker des récipients de gaz dans les sous-sols et les caves.