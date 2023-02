Challenge photo : Ne gardez pas ça pour vous, partagez en images votre Chandeleur!

C’est la Chandeleur, ou Liichtmëssdag au Grand-Duché! Ce jeudi, munis de lampions, les enfants iront de porte en porte en chantant contre des sucreries et de la monnaie. Le 2 février, si vous l’aviez (déjà) oublié, c’est aussi le jour où traditionnellement on partage des crêpes. Sucrées, salées, avec une pointe de chantilly, à la main ou avec une fourchette, c’est le moment de se régaler. L’avantage c’est qu’on peut y mettre presque tout ce qu’on veut pour se faire plaisir. L’inconvénient, c’est de se ridiculiser en essayant de la faire sauter dans la poêle. Vous voyez bien de quoi on parle?