Au Luxembourg: «Ne jamais laisser un enfant seul avec un chien, même le chien de la famille»

Deux pitbulls ont attaqué et tué deux enfants de 2 ans et 5 mois dans la maison familiale à Memphis, aux États-Unis, cette semaine. La maman qui tentait de s'interposer entre ses chiens et les petits a été gravement blessée. Un drame dont on ignore les circonstances et autour duquel il est inutile d'extrapoler pour l'instant, mais qui repose le débat autour de ce genre de faits divers. «Quand ce sont des pitbulls ou des malinois, évidemment, tout le monde en parle!», regrette Christian Bourgatte, comportementaliste pour chiens à Dudelange.