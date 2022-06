Déchets au Luxembourg : «Ne jette rien»... Et vise un peu mieux la poubelle

LUXEMBOURG - Plus de 50% des déchets sauvages sont collectés à moins de cinq mètres d’une poubelle. Une campagne de sensibilisation a été lancée.

«Le message est évident: ne jette rien. Et regarde ce que tu consommes, comment tu consommes et où tu consommes» : la photographe Jessica Theis et l’Administration de l’environnement se sont associés pour une nouvelle campagne de sensibilisation au littering «Remix nature − but not like this».

«Si on regarde consciemment, on voit beaucoup de déchets sauvages, certains cachés, d’autres non. Je voudrais ouvrir les yeux à la société concernant ce problème et j’espère pouvoir contribuer à créer une conscience collective à travers mon projet». Un projet qu’elle a intitulé «1001 Tonnen» comme les 1001 tonnes de déchets sauvages que les services de nettoyage des communes chaque année, soit 1,6 kg par habitant.

Vous pourrez découvrir ses photos en grand format le long des routes, elle en a fait également un livre sorti vendredi, une exposition et partira à la rencontre des écoliers.

©JessicaTheis

©JessicaTheis

©JessicaTheis

«Le phénomène concerne la société dans son intégralité», indique Joëlle Welfring, ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. «C’est donc très important de sensibiliser encore plus afin d’empêcher ces gestes irresponsables et d’évoluer vers une société plus durable et respectueuse de l’environnement».

Le nettoyage le long des routes nationales et des autoroutes à charge de l'État luxembourgeois (sans compter le nettoyage par les services communaux) coûte 1,2 million d’euros chaque année.

Plus de 50% des actes de littering se produisent à moins de 5 mètres d'une poubelle et 10% se situent à moins d’un mètre, estime le ministère. 50% des emballages en métaux sont des cannettes de bières et d'energydrinks.