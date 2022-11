Inquiétude aux États-Unis : «Ne léchez pas les crapauds hallucinogènes!»

Cet amphibien d'environ 18 cm, l'un des plus grands des États-Unis, à la peau couleur vert olive ou brun tacheté sécrète des substances toxiques aux effets hallucinogènes très convoités. «Vous pouvez tomber malade si vous touchez la grenouille ou si vous ingérez son poison», ont averti la semaine dernière les parcs nationaux américains sur leur compte Twitter.

Une expérience considérée comme très intense

Cet avertissement ne précisait pas la quantité de personnes adeptes du léchage de ces crapauds qui résident au nord du Mexique et au sud-ouest des États-Unis, mais cette pratique figure dans des séries télévisées animées comme les «Simpson» et «Les Griffin».

Pour se défendre des prédateurs, ils sécrètent une substance «5-MeO-DMT», surnommée la «molécule de Dieu», qui est un psychotrope hallucinogène. Des personnalités, comme le champion de boxe Mike Tyson, ont évoqué l'utilisation de cette substance à des fins thérapeutiques, récréatives, et même spirituelles. L'expérience dure généralement entre 15 et 30 minutes et est considérée comme très intense.