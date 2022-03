Tollé en Belgique : «Ne les nourrissez pas, sinon d'autres viendront»

Alors que des migrants quittent les camps de Calais et Dunkerque pour le port belge de Zeebruges, le gouverneur de la province de Flandre occidentale a lancé un appel qui fait polémique.

Un nombre croissant de migrants quitte les camps de Calais et Dunkerque, dans le nord de la France, pour tenter leur chance depuis Zeebruges (Flandre-Occidentale), où ils espèrent rejoindre plus facilement l'Angleterre.

«Si nous ne les aidons pas, nous les poussons encore plus profondément dans l'illégalité et dans les mains des passeurs», a réagi Médecins du Monde. Le gouverneur s'inquiète, comme de nombreux élus locaux, du nombre croissant de migrants ayant quitté les camps de Calais et Dunkerque, dans le nord de la France, pour tenter leur chance depuis Zeebruges, où les contrôles sont réputés moins sévères. Le sujet a d'ailleurs été évoqué lundi à Bruxelles lors du «minisommet» gouvernemental franco-belge.