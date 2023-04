Rockhal: Ne loupe pas la tournée tant attendue «The Tour To End All Tours» de Sabaton!

Concert

Suite à la sortie de leur dixième album studio «The War To End All Wars», le groupe partira en tournée à travers l'Europe pour la très attendue tournée reprogrammée : «The Tour To End All Tours». Sabaton présentera son spectacle le plus grand et le plus spectaculaire à ce jour dans les plus grandes arènes d'Europe. Les fans peuvent être assurés que le groupe écrira une page d'histoire avec les concerts révolutionnaires de «The Tour To End All Tours». Le groupe sera accompagné de Babymetal en tant qu'invité spécial et de Lordi en première partie.