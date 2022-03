Anna Kendrick : Ne lui parlez pas du prince charmant

Anna Kendrick se méfie des hommes qui la draguent. Du coup, l’actrice américaine n'est pas pressée de se caser.

Elle a beau incarner Cendrillon dans «Into the Woods», dès le 28 janvier au cinéma, Anna Kendrick ne croit pas au prince charmant. Il faut dire que ce dernier est loin d'être un amoureux fidèle dans la comédie musicale. «Le fait que Cendrillon soit trompée par son prince est une idée à la fois tordue et géniale», confie l'Américaine de 29 ans dans le magazine «Fashion» .

Un scénario qui la fait sourire, mais qui ne l'empêche pas pour autant d'être vigilante dans sa vie amoureuse. Plutôt déçue avec les hommes, la célibataire donne quelques conseils aux femmes, afin qu'elles ne tombent pas dans leurs pièges. «Ne sortez pas avec un mec qui trouve amusant de vous mettre mal à l'aise. Ils sont plus nombreux que vous le pensez. Il faut les éviter», explique l'actrice.

Pour sa part, Anna n'est pas attirée par ceux qui en font trop. «Je n'ai jamais craqué sur les gars qui se la pètent, les joueurs de rugby ou les princes charmants», assure-t-elle. La jeune femme se rappelle avoir été très mal à l’aise lors d’un rendez-vous galant, il y a quelques années. «Le type était venu me chercher. Il m'attendait en s'appuyant sur le capot de sa Mustang, raconte-t-elle. Quand je l'ai vu dans cette position par la fenêtre de mon appartement, je me suis dit: «Mon Dieu, ça va être terrible!»



Regardez la bande-annonce de «Into the Woods», dès le 28 janvier au cinéma: