Joe Keery : Ne lui parlez plus de ses cheveux!

Depuis ses débuts dans «Stranger Things», en 2016, Joe Keery, qui incarne Steve Harrington dans la série de Netflix, a constaté que son épaisse chevelure fascinait un bon nombre de ses fans. Une drôle d’obsession qui le dépasse complètement. «C’est vraiment ridicule. C’est quelque chose que je ne peux pas contrôler. On en parle beaucoup sur le Net et maintenant je suis rattaché à ça», a-t-il déploré au site The Daily Beast.