Elle a beau être adulée par des millions de fans à travers la planète, Billie Eilish a une piètre estime d’elle-même. Il faut dire que dès ses débuts dans la musique, à l’âge de 13 ans, l’Américaine, qui voyage en classe éco , s’est rapidement sentie mal à l’aise par rapport à son physique. Selon elle, les artistes féminines sont trop souvent sexualisées dans le show-business. «Être une femme est une telle guerre, pour toujours. Surtout en étant une jeune femme aux yeux du public. C’est vraiment injuste», confie la star de 21 ans dans «Variety». D’autant plus que Billie ne correspond pas aux stéréotypes jugés féminins, même si elle admet avoir de «gros seins» depuis ses 9 ans. Alors, le fait de dissimuler ses formes sous des vêtements amples la rassure. «Je ne me suis jamais sentie comme une femme, pour être honnête. Je ne me suis jamais sentie désirable. Je ne me suis jamais sentie féminine. Je dois me convaincre que je suis une jolie fille», dit l’interprète du tube «Bad Guy», dont le tatouage dorsal fait jaser.