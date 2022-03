«Ne pas laisser Reims se relancer»

Romain Rocchi revient sur ses débuts à Metz et évoque la réception de Reims mardi soir à 20 h au 2e tour de Coupe de la Ligue.

Romain Rocchi: Je me suis tout de suite senti bien au club. Pour moi, Metz reste un club important du foot français. De plus, j'ai eu la chance que cela se concrétise par un but dès le premier match de Ligue 2 à Guingamp.