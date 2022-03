L’Italie sous le choc : «Ne pas réussir à rendre le pays heureux, c’est quelque chose qui te suit»

Un «cauchemar». L'Italie se réveille sous le choc après avoir été battue par la Macédoine du Nord jeudi soir en barrage du Mondial 2022. Les Azzurri vont manquer leur deuxième coupe du monde consécutive.

«On a dominé les matches de qualifications, mais on n’a pas réussi à conclure. C’est la réalité qu’il faut regarder, et je m’inclus dedans... Les deux pénalties ratés? Cela me fait mal quand j’y pense et j’y penserai toute ma vie. Essayer deux fois et ne pas réussir à rendre le pays heureux, c’est quelque chose qui te suit», a ajouté le milieu de Chelsea.