«Ne pas voter Mbappé dans les cinq premiers du Ballon d'or, c'est presque malhonnête»

Dans le débat Haaland-Messi pour le Ballon d'or 2023, Didier Deschamps aurait opté pour le troisième larron, Kylian Mbappé. Pour lui, l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France aurait dû recevoir la récompense individuelle ultime qui est revenue à Lionel Messi pour la huitième fois.

«Avec ce qu'il a réalisé, il aurait mérité de le gagner. Qu'il soit troisième, c'est une déception. Mais je ne dis pas que Messi ne l'a pas mérité et que Haaland ne l'aurait pas mérité», a déclaré Deschamps, dans le cadre d'une interview avec beIN Sports, qui sera diffusée le 29 novembre prochain.

«Après, ce sont des votes des journalistes du monde entier et j'étais pour le moins surpris, voire un peu plus du vote de certains», a-t-il lancé, après avoir consulté le détail des votes publié par «France Football». Parmi les 92 votants, 8 n'ont pas accordé de voix au capitaine de l'équipe de France. Il s'agit des journalistes représentant l'Algérie, la Bosnie-Herzégovine, le Danemark, le Liban, la Guinée équatoriale, la Norvège, le Panama et la Suisse.