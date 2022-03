Un pianiste défend la guerre : «Ne pourrait-on pas les assiéger et leur couper l'électricité?»

L'appel du célèbre pianiste russe Boris Berezovsky à cesser le soutien à l'Ukraine et à lui couper l'électricité pour accélérer son siège suscite l'indignation dans le monde musical.

Les artistes pro-Poutine bannis des salles occidentales

«Nous avons besoin de gagner cette guerre et ensuite de construire quelque chose de bien et de sympa chez nous, dans ce pays (…) Au final, la vérité parviendra aux gens, j’en suis convaincu, un an passera et la vérité l'emportera», a dit le lauréat du Concours international Tchaïkovski en 1990.