Etude au Luxembourg – Ne prenez pas la route le mardi entre 16h et 18h!

Étude au Luxembourg : Ne prenez pas la route le mardi entre 16h et 18h!

LUXEMBOURG - Le fabricant de systèmes de navigation TomTom a étudié les embouteillages dans 404 villes du monde, dont la capitale du Grand-Duché.

En 2021, c'est le mardi entre 16h et 18h, mais aussi le vendredi entre 16h et 17h, que les axes étaient le plus saturés.

Luxembourg-Ville figure au 98e rang sur 404 villes les plus embouteillées à travers le monde et analysées pour l'évolution de leur trafic routier. Un classement réalisé par le fabricant de systèmes de navigation TomTom, qui révèle que les niveaux d'embouteillages ont augmenté en 2021. Le classement s'appuie sur des données précises, qui nous apprennent notamment que «le niveau de congestion moyen» autour de la capitale du Grand-Duché était de 28% en 2021. Ce qui signifie qu'en moyenne, en cas de bouchon, il faut compter 8 minutes de plus sur un trajet qui prendrait, habituellement, 30 minutes.

Au quotidien, les heures de pointe autour de Luxembourg-Ville ont évolué. En 2021, c'est le mardi entre 16h et 18h, mais aussi le vendredi entre 16h et 17h, que les axes étaient le plus saturés. En 2020, c'était le mardi entre 8h et 9h. En 2019, c'était chaque jour de la semaine entre 8 et 9h, puis entre 16 et 18h. Les mesures de confinement et l'essor du télétravail ont donc eu un impact majeur sur nos routes depuis deux ans.