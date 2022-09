Evénement au Luxembourg: Ne ratez pas la course de… moissonneuses-batteuses

Événement au Luxembourg : Ne ratez pas la course de… moissonneuses-batteuses

Avec des concurrents venus des Pays-Bas, d’Allemagne et de Belgique, le spectacle s’annonce tout simplement grandiose. «On conseille tout de même aux plus petits de venir avec un casque ou des bouchons d’oreille», se veut prévoyant Christian Zimmer, « car il y aura tout de même beaucoup de bruit pendant les courses qui auront lieu de 13h à 18h. Les premiers essais auront lieu à 10h, à deux pas du grand chapiteau où étaient accueillis près de 500 fêtards samedi soir, avec DJ Hell».

Par rapport à la dernière édition du «Mähdreschercross», en 2019, la piste a même été allongée. Et les concurrents mettront moins d’une minute pour réaliser un tour du circuit à fond la caisse. «On dispose d’un grand parking dans les champs», rassure Christian Zimmer. «Il y aura bien entendu à boire et manger, et le public pourra se tenir debout sur des plateaux de remorques pour bien voir la course». On vous le répète, un événement à ne pas rater!