Sarkozy aux députés UMP : «Ne touchez pas au bouclier fiscal!»

Le président Nicolas Sarkozy a exhorté les députés UMP à ne pas revenir sur l'une des mesures les plus symboliques de son quinquennat.

Selon des participants à la réunion avec les élus UMP à l'Élysée, le président se serait exclamé «ne touchez pas au bouclier fiscal!». Un grand nombre de parlementaires UMP réclament de plus en plus ouvertement un aménagement (CSG et CRDS extraites du bouclier contre, par exemple, une sortie de la résidence principale du calcul de l'ISF), une suspension, voire la suppression du bouclier fiscal.