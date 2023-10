Au Japon: «Ne venez pas à Shibuya pour Halloween», ce quartier alerte les fêtards

«Ne venez pas à Shibuya pour Halloween»: malgré cet avertissement et des mesures pour limiter la vente d'alcool, la mairie de l'arrondissement branché de Tokyo redoute un afflux de fêtards ce week-end et des débordements potentiellement graves.

Foule importante

Mais un an après le drame sud-coréen d'Itaewon, le quartier de Séoul où 159 personnes ont été tuées lors d'une bousculade géante le 29 octobre 2022 alors qu'elles célébraient Halloween, le maire de Shibuya ne veut prendre aucun risque.

Vendredi en début de soirée, la foule était sensiblement plus importante devant la gare de Shibuya que lors d'un week-end classique, hâtant le pas pour s'éloigner dans les rues illuminées du quartier ou s'attardant en groupes entre d'immenses panneaux rappelant que le lieu n'accueillait aucune célébration et qu'il était interdit de consommer de l'alcool dans la rue.

Inquiétude

«Nous sommes extrêmement inquiets à l'idée que des accidents mortels similaires à celui d'Itaewon puissent se produire à Shibuya», avait justifié le maire d'arrondissement, Ken Hasebe, lors d'une conférence de presse plus tôt ce mois-ci.

Avec la levée des restrictions anti-Covid et le retour massif des touristes étrangers après la réouverture totale des frontières nippones fin 2022, la consommation d'alcool dans les rues «a provoqué des incidents avec des habitants et des accidents potentiellement graves», a-t-il ajouté, évoquant des faits de vols, violences et agressions sexuelles.