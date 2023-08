Risque d’infection: Ne vous arrachez surtout pas les poils du nez

L’utilité des poils du nez

Grâce à l’évolution humaine et à l’industrie du textile, il est désormais possible de se passer en grande partie des poils. Ceux du nez, en revanche, ne servent pas à tenir chaud, mais à filtrer les poussières, les gaz d’échappement et les pollens, du moins en partie (les personnes allergiques savent mieux que quiconque combien c’est difficile). Ils permettent même d’éviter l’introduction d’insectes et de petits objets à l’intérieur du nez. Si cela devait malgré tout arriver, cela déclencherait instantanément le réflexe d’éternuement qui dégage les voies respiratoires.