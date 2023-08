Au Luxembourg: Ne vous emballez pas, le beau temps ne va pas durer

Enfin! Après des semaines de temps médiocre, l'été semblait arriver au Luxembourg. On espère que vous en avez bien profité, parce que ça ne va pas durer. Certes, ce jeudi est une journée parfaitement radieuse et aux températures agréables. Mais, dès vendredi, au petit matin, du brouillard va se former par endroits, prévient MeteoLux.

Ils se dissiperont dès le matin, mais des nuages élevés vont ensuite faire leur apparition et «la nébulosité augmentera l'après-midi. Le risque de pluie augmentera jusqu'en fin de soirée», prévoit le météorologiste luxembourgeois. Côté mercure, on restera sur des températures agréables, avec 24 à 26°C.

La pluie revient déjà

Pour samedi, MeteoLux annonce carrément de faibles averses de pluie toute la journée, du matin au soir, avec 5 à 7 litres de précipitations au mètre carré (l/m²), et du vent avec des rafales jusqu'à 55 km/h. Le thermomètre descendra d'un petit degré l'après-midi, à 23-25°C, après une matinée entre 18 et 20°C.

Dimanche, il ne pleuvra pas, selon MeteoLux, qui annonce toutefois une matinée brumeuse et un après-midi et une soirée nuageuses. Il devrait faire entre 16 et 18°C le matin, entre 24 et 26°C l'après-midi. Les températures chuteront un peu lundi. Il fera entre 15 et 17°C le matin, et de 21 à 23°C l'après-midi.