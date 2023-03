Expérience folle en Suède: «Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un ovni»

Des vagues de couleurs factices blanches et vertes ont pu être observées, illuminant le ciel après 18h30 GMT et évinçant progressivement une «vraie» aurore boréale qui éclairait alors le ciel. Une expérience destinée à l'amélioration des prévisions météorologiques du proche espace, aussi appelé haute atmosphère, qui permettrait de mieux protéger les satellites et autres infrastructures télécoms essentielles.