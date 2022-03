Ne-Yo: «Je vise la place d'Usher»

Le nouveau prince du r’n’b, qui cartonne avec son tube «Closer», sort vendredi un troisième album: «The Year of the Gentleman».

Gosse, vous étiez fan de Michael Jackson. Et voilà que vous bossez sur son nouvel album!

– Un jour, j’ai reçu un coup de téléphone. La personne au bout du fil m’a dit «Bonjour, c’est Michael.» J’ai répondu «Michael qui?». Lorsqu’il a ajouté «Michael Jackson», j’ai cru que c’était une plaisanterie, et je lui ai raccroché au nez. Deux minutes plus tard, son manager m’appelle et m’annonce que Michael Jackson est en ligne. J’étais rouge de honte, et j’ai prétendu que nous avions été coupés. Je n’ai jamais osé lui avouer la vérité! Il m’a dit qu’il était fan de ma musique et qu’il voulait que je compose des chansons pour lui. Je suis allé le rencontrer à New York. Je tremblais comme une feuille. Il m’a expliqué quel son il recherchait et m’a fait promettre de n’en parler à personne. Cela fait trois mois que je compose des chansons pour son nouvel album, mais je ne sais pas lesquelles seront retenues, ni quand le disque va sortir.

Si les autres artistes veulent que vous composiez pour eux, c’est que vous avez la formule du succès!

– Si seulement, je gagnerais beaucoup plus d’argent! Je ne dis pas que je suis fauché, mais je serais encore plus riche! En théorie, je connais la formule pour écrire un hit mais ça ne marche pas toujours, parce qu’on ne sait jamais ce que le public veut.

Comment avez-vous appris votre métier?

– Je dois beaucoup à ma mère, c’est elle qui m’a donné une plume et un bloc-notes et qui m’a encouragé à coucher mes idées sur papier. Lorsque mes parents se sont séparés, j’avais 7 ou 8 ans. J’ai grandi sans figure paternelle, entouré de ma mère, de ma sœur, de ma grand-mère et de cinq tantes. Huit femmes pour un homme, c’est trop! Tous mes amis avaient au moins des frères ou des oncles. J’avais beaucoup de colère en moi parce que je voulais être comme les autres. Ma mère l’a remarqué et m’a suggéré d’écrire ce que je ressentais. Lorsque j’ai découvert les filles, j’ai commencé à écrire des poèmes. Comme je fredonnais depuis toujours des mélodies, j’ai pensé un jour à marier les deux. Eurêka, ma première chanson était née! Au départ, c’était surtout une thérapie pour moi. Ce n’est que bien plus tard que j’ai songé à en faire mon métier.

Vous dites que Sammy Davis Jr et Frank Sinatra vous ont inspiré pour votre nouvel album, «The Year of the Gentleman».

– Les membres du Rat Pack m’ont toujours influencé parce qu’ils étaient tellement cool sans faire d’efforts. J’ai intitulé mon nouvel album comme ça, car je trouve qu’il n’y a plus beaucoup de gentlemen de nos jours. Un gars qui ouvre la portière d’une voiture pour une femme ou, tout simplement, qui soigne son apparence avant de quitter la maison. Aujourd’hui, les gens veulent attirer l’attention de façon vulgaire: «Regarde mes bijoux, ma bagnole, mon fric!» Musicalement parlant, mon nouvel album est très éclectique. Il y en a pour tous les goûts. Le public va penser que je suis soit un génie, soit schizophrène!

Vous comptez détrôner Usher?

– Une seule personne peut occuper la place de numéro un. Si Usher s’y trouve en ce moment, il va falloir qu’il soit sur ses gardes, parce que je vise sa place! Cela dit, il n’y a pas d’animosité entre nous. Je ne hais pas Usher, il est un type cool. Usher, Chris Brown et moi sommes comme des boxeurs. Dans le ring, c’est chacun pour soi. Il ne peut y avoir qu’un champion. On pense tous la même chose.

Votre carrière et votre fils sont vos priorités?

– Je ne suis pas du genre à refuser de répondre à ces questions, mais je ne peux pas parler de cet enfant pour des raisons légales en ce moment (n.d.l.r.: Ne-Yo a découvert qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant qu’il a élevé avec son ex-compagne). Une fois que ces questions juridiques seront réglées, j’ai l’intention d’en parler publiquement pour expliquer ce qui se passe.

Vous avez l’intention de tourner en Europe?

– Absolument. J’adore l’Europe parce que vous, Européens, appréciez et encouragez le changement, alors qu’aux Etats-Unis, c’est quasi impossible. Là-bas, si on change un peu de style, on risque de perdre beaucoup de fans. C’est tellement ennuyeux! Ici, je suis connu comme un chanteur r’n’b, mais j’ai essayé de faire quelque chose d’un peu différent, d’un peu plus dance, et vous avez tout de suite accueilli ça à bras ouverts. Et pour ça, je vous aime!

