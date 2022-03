Nedved fera son choix la semaine prochaine

Le meneur de jeu de la Juventus Turin, sollicité pour revenir en sélection tchèque pour l'Euro-2008 de football, prendra sa décision la semaine prochaine.

"Il réfléchit s'il peut encore apporter une aide à la sélection, et s'il aura encore suffisamment de forces vers la fin de la saison", a poursuivi M. Raiola.

Depuis plusieurs mois, les voix sont de plus en plus nombreuses en République tchèque à appeler au retour du Ballon d'or 2003, surtout du fait de la longue indisponibilité de Tomas Rosicky d'Arsenal, éloigné des terrains depuis janvier pour cause de blessure. "Si Rosa (surnom de Rosicky, ndlr) ne peut pas aller à l'Euro pour une raison ou une autre, ce n'est que Pavel Nedved qui pourra le remplacer", a estimé mercredi à Dnes l'arrière Marek Jankulovski de Milan AC.