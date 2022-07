Échange de prisonniers : Négociations confirmées entre Moscou et Washington

Plus tôt dans la journée, le trafiquant d’armes russe incarcéré aux États-Unis, Viktor Bout, et la basketteuse américaine Brittney Griner, détenue en Russie, avaient annoncé ne pas être informés de négociations en vue d’un éventuel échange de prisonniers russo-américains, ont indiqué leurs proches. «Nous nous sommes parlé (mardi) au téléphone et Viktor ne sait rien de négociations entre la Russie et les États-Unis pour l’échanger», avait déclaré Alla Bout, l’épouse du trafiquant d’armes russe, citée par l’agence Ria Novosti dans la nuit de mercredi à jeudi. «Bien sûr nous supposons que de telles négociations puissent avoir lieu, mais nous n’en parlons pas, car nous n’avons ni lui ni moi la moindre information», avait-t-elle ajouté.