Au cinéma : Nelson Mandela face à Ivan le Terrible

Sur les écrans cette semaine, «Invictus» de Clint Eastwood avec Morgan Freeman dans la peau de Nelson Mandela, s’opposera à «Tsar», film ambitieux et spectaculaire sur Ivan le terrible.

Fidèle au mot de John Ford («Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende»), l'Américain Clint Eastwood apporte avec ce film sa pierre au mythe Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid devenu premier président noir de l'Afrique du sud. Adapté du roman «Déjouer l'ennemi» de John Carlin, ce long-métrage met en scène Morgan Freeman dans le rôle de Mandela, déjà incarné par Dennis Haysbert dans «Goodbye Bafana» (2007) de Bille August - ou encore Danny Glover et Sidney Poitier dans des téléfilms.

Le film relate la Coupe du monde de rugby remportée par une Afrique du sud (menée par Matt Damon) tout juste sortie de l'apartheid en 1995, et la façon dont Nelson Mandela a fait de l'équipe nationale des Springboks, symbole haï de la ségrégation aux yeux des Noirs, un instrument de réconciliation nationale.

De son côté, le cinéaste Pavel Lounguine livre une sombre méditation sur la folie absolutiste avec «Tsar», un film ambitieux consacré à l'un des personnages les plus complexes de l'histoire russe, Ivan le Terrible. Alternant saisissantes scènes de bataille et peinture de l'intimité d'un pouvoir devenu fou, «Tsar» évoque le règne sanglant d'Ivan IV (1530-1584) et surtout sa confrontation avec le métropolite Philippe, symbole de la conscience éclairée, à Souzdal, au cœur de la Russie éternelle.