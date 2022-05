Russie : N’en déplaise à Poutine, sa fille semble roucouler en Allemagne

Selon l’enquête de deux médias, Katerina Tikhonova a effectué plus de 50 voyages vers Munich entre 2017 et 2019, alors que son père fustige les Russes pro Occident.

Depuis qu’il a lancé son invasion de l’Ukraine, Vladimir Poutine s’en prend régulièrement aux Russes pro-Occident. «Leur mentalité est là-bas, pas ici, avec notre peuple», avait-il notamment déclaré en mars dernier. N’en déplaise au président russe, il semble que sa propre fille nourrit un intérêt certain pour l’occident, plus précisément l’Allemagne. Selon une enquête menée par le média russe indépendant iStories et le magazine allemand «Der Spiegel», Katerina Tikhonova s’est en effet rendue à Munich «plus de cinquante fois» entre 2017 et 2019.