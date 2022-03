Selon l'ASTI : Nés au pays, ils devraient tous être luxembourgeois

LUXEMBOURG – Si l’ASTI salue les avancées présentes dans l’avant-projet de loi sur la nationalité, elle estime qu’il ne va pas assez loin sur certains points.

Mais ce que salue d’abord l’ASTI, c’est l’esprit de cette loi: «Plus de temps une personne vit au Luxembourg ou plus de liens elle a avec la société d’accueil, moins contraignantes sont les conditions exigées». «Cette nouvelle approche rend la loi plus cohérente et évite des obstacles à ceux qui font preuve d’une volonté d’intégration et de participation accrue à la vie de la société luxembourgeoise».