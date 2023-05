Emploi: Nestlé Waters va supprimer 171 postes dans les Vosges

Le projet, annoncé mardi aux salariés, «est à la fois industriel, organisationnel et social», et vise à maintenir la compétitivité du site qui produit les eaux Vittel, Hépar et Contrex, a indiqué une porte-parole du groupe, gros pourvoyeur d'emplois localement mais régulièrement critiqué pour son impact sur les réserves en eau du secteur.