Au Luxembourg: Netflix, fini le partage gratuit, il va falloir passer à la caisse

Si, pendant des années, Netflix a toléré le partage gratuit de comptes entre utilisateurs, la multinationale américaine a annoncé, mardi, la restriction de ces partages en dehors des foyers dans plus de 100 pays, dont le Luxembourg, la France, la Belgique et l'Allemagne.

Un seul membre supplémentaire

Ainsi, au Luxembourg, le compte standard à 13,49 euros mensuels permet d'ajouter un membre supplémentaire (et un seul!), moyennant 3,99 euros. L'abonnement premium à 17,99 euros/mois autorise, lui, l'ajout de deux membres supplémentaires au même prix. La situation est exactement la même pour les utilisateurs de la plateforme de streaming en Belgique. Ce coût de 3,99 euros est aussi partagé par le Portugal, où la nouvelle mesure a déjà été instaurée depuis le mois de février.

Du côté de la France en revanche, alors que les prix des abonnements standards et premium sont identiques, il faudra débourser 5,99 euros pour l'ajout d'un abonné. Ce prix est aussi en usage en Espagne depuis février. En Allemagne, où Netflix va aussi siffler la fin de la récréation prochainement, les prix standard et premium respectivement de 12,99 et 17,99 euros/mois sont complétés par 4,99 euros supplémentaires pour les utilisateurs en sus.