Streaming : Netflix commence à faire payer le partage de compte

«Aujourd’hui, plus de 100 millions de ménages partagent des comptes, ce qui a un impact sur notre capacité à investir dans de nouvelles émissions de télévision et de nouveaux films», déplore Netflix. Après avoir testé en Amérique latine un système pour lutter contre le partage de mots de passe entre amis et proches ne vivant pas sous le même toit, la plateforme de streaming a annoncé cette semaine commencer à l’appliquer dans quatre premiers pays. «Nous sommes conscients qu’il y a eu beaucoup de confusion sur le partage de Netflix. Un compte Netflix est destiné à un foyer, nous déployons donc de nouvelles fonctionnalités au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Espagne», a tweeté la plateforme, qui dit vouloir donner à ses utilisateurs un meilleur contrôle sur qui peut accéder à leurs comptes.