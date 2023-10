Netflix dévoile la date de diffusion de l'ultime saison de «The Crown»

La diffusion de la sixième et dernière saison de la série «The Crown», qui mettra notamment en scène l’accident ayant coûté la vie à la princesse Diana, commencera mi-novembre sur Netflix et se poursuivra en décembre, a annoncé la plateforme lundi. Les premiers épisodes de la nouvelle saison seront mis en ligne le 16 novembre prochain – sans que Netflix n’ait précisé leur nombre pour l’instant – et une deuxième partie sera diffusée le 14 décembre.

Énorme succès

Elle devrait également raconter le mandat de Tony Blair, premier travailliste à Downing street, et le début de la relation entre le Prince William et Kate Middleton. Il s’agit de l’un des plus grands succès de la plateforme américaine, qui a ravivé l’intérêt pour la monarchie britannique et compte des adeptes dans le monde entier. La saison 5, sortie en novembre 2022, s’était hissée dans le top 10 des programmes les plus regardés sur Netflix dans 88 pays.