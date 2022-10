Streaming : Netflix lance un abonnement avec pub

L’abonnement le moins cher coûtera 6,99 dollars par mois aux États-Unis pour le tarif «Essentiel» avec pub et comportera des annonces de 15 à 30 secondes, diffusées au début et au milieu des programmes. Les 12 pays concernés sont la France, Italie, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie, Brésil, Japon, Corée et Mexique.. Les offres de base sans pub restent à leur prix actuel (9,99 dollars aux États-Unis).

4 à 5 minutes de publicité par heure

Il s’est allié à Microsoft pour mettre en place ce nouveau système. Concrètement, les utilisateurs ayant choisi ces nouvelles offres verront en moyenne 4 à 5 minutes de publicité par heure. Les programmes pour enfants ne seront initialement pas concernés et pour certains films récents, les annonces seront plus longues, mais diffusées seulement au tout début.

En matière de ciblage, les annonceurs pourront choisir les pays et le genre (comédie, action, documentaire…) et exclure certaines caractéristiques (violence, nudité…) selon le modèle prédominant à la télévision traditionnelle. Netflix récoltera des informations comme le sexe et l’âge de ses utilisateurs et n’exclut pas de faire plus tard du ciblage publicitaire dit comportemental, c’est-à-dire personnalisé en fonction des préférences des individus, comme sur internet.