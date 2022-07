Streaming : Netflix limite ses pertes à un million d’abonnés au deuxième trimestre

Le géant du streaming Netflix a annoncé mardi avoir perdu 970 000 abonnés entre le premier et le deuxième trimestre, au lieu des deux millions auxquels il s’attendait, et prévoit d’en regagner cet été. Le service, qui compte désormais 220,67 millions d’abonnés dans le monde, avait largement déçu en avril, quand il avait admis avoir perdu des abonnés pour la première fois en dix ans, au premier trimestre.

Et il prévoit de regagner un million d’abonnés au troisième trimestre, et de parvenir ainsi à 221,67 millions d’abonnés payants, un chiffre néanmoins toujours en dessous de celui de la fin 2021. Le pionnier du secteur compte sans doute, pour y parvenir, sur le succès de la quatrième saison de la série de science-fiction et d’aventures adolescentes «Stranger Things», qui vient de se conclure, et sur la sortie imminente de «The Gray Man», un film des frères Russo, les réalisateurs de «Avengers: Endgame».