Guerre en Ukraine : Netflix n'est plus accessible en Russie

La plateforme américaine de streaming a confirmé lundi qu’elle n’était plus accessible en Russie. Elle avait annoncé son retrait du pays en mars dernier.

Netflix est désormais inaccessible en Russie, a confirmé le géant californien du streaming. Le site et l’application n’y sont plus disponibles depuis vendredi. La plateforme américaine est dernière société occidentale en date à finaliser son retrait du pays à cause de l’offensive russe en Ukraine.