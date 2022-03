Etats-Unis : Netflix se lâche pour gagner aux Emmys

Le service de streaming a envoyé tous les épisodes de toutes ses séries originales aux votants de la célèbre cérémonie. Les quatre colis pèsent plus de 9 kilos.

Habituellement, les chaînes et les studios de production envoient seulement un ou deux épisodes de chaque série produite et ayant une chance de gagner, explique le site de «Variety» . Cette démarche n'est de loin pas gratuite. La production des DVD, l'emballage et l'envoi du colis coûtent un million de dollars. Pour sa campagne, Netflix aurait dépensé entre 2,5 et 4 millions de dollars.

Les destinataires ont partagé les photos des colis. L'une d'elle montre que la totalité des paquets pèse plus de 9 kilos. Si certaines personnes ont trouvé la chose plutôt amusante, d'autres sont restés sceptique sur l'idée... L'un d'eux a d'ailleurs écrit aux dirigeants de Netflix sur Facebook: «Merci pour le colis, j'ai bien reçu les 9 kilos. Mais avez-vous réalisé que vous étiez un sevide de streaming et que donc, tout le monde avait accès à vos productions en allant simplement sur internet? Je dis ça, je dis rien...»

Jusqu'à maintenant, seules deux productions originales de Netflix ont été récompensées: «House of Cards» et «Orange Is The New Black». Le service de streaming a créé pas moins de 100 productions.